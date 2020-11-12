إدارة البحث الجنائي بنغازي تنشر صورا لمنفذ عملية اغتيال حنان البرعصي

نشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، الخميس، صورا لمنفذ عملية إغتيال المحامية حنان البرعصي والسيارة التي استعملها في الحادث .

وأهابت، في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، بكل من لديه معلومات أو قد يستطيع التعرف على الشخص المنشورة صورته، أن يتوجه إليها فورا للإدلاء بمعلومات التي لديه .

كما دعت المتخصصين في برامج التعرف على الوجوه محليا ودوليا أن يتعانوا معها في أعمال الاستدلال الجارية بشأن واقعة اغتيال المجني عليها حنان البرعصي من أجل سرعة التوصل إلى الجاني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24