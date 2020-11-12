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إدارة البحث الجنائي بنغازي تنشر صورا لمنفذ عملية اغتيال حنان البرعصي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، الخميس، صورا لمنفذ عملية إغتيال المحامية حنان البرعصي والسيارة التي استعملها في الحادث .

وأهابت، في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، بكل من لديه معلومات أو قد يستطيع التعرف على الشخص المنشورة صورته، أن يتوجه إليها فورا للإدلاء بمعلومات التي لديه .

كما دعت المتخصصين  في برامج التعرف على الوجوه محليا ودوليا أن يتعانوا معها في أعمال الاستدلال الجارية بشأن واقعة اغتيال المجني عليها حنان البرعصي من أجل سرعة التوصل إلى الجاني .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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