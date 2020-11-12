بالنفايات.. «داخلية الوفاق»: فتح المعابر مع تونس بعد الاتفاق على «إجراءات وقائية» من كورونا

عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بداخلية الوفاق مؤتمر صحفي بشأن البروتوكول الصحي واستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين دولة ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية والجوية.

وناقش المؤتمر الذي عقد صباح اليوم الخميس ، إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع، و تخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر، وتخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الحالات التي يشتبه بإصابتها، وتخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة النفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر، وتطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام كامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتوزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات، وتوفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق بالمعابر.

كما أكد المؤتمر على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض وفقا لمخطط معد يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمسافرين، أكد المؤتمر الصحفي، على أنه يطلب من السادة المسافرين الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر بعد لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب وغيرها، كذلك احترام التباعد الجسدي وترك مسافات أمنة بين الأفراد، وأيضا من الإجراءات المهمة ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكذلك شهادة مخبريه تثبت النتيجة السلبية لتحليل كورونا ويكون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الأخر.

وشدد المؤتمر على ضرورة تقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، فيما يتعلق بالمسافرين من التجار عبر المعابر فيجب عليهم تقديم نتيجة اختبار تحليل PCR ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الأخر، وقياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر كما يقوم بكتابة استبيان صحي لدى وصوله”.

واستعرض المؤتمر، تفاصيل الإجراءات الخاصة بالحالات الاستثنائية، وهي الحالات التي يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ممن لديهم مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات, أو من قدم لغرض العلاج فأنه يقدم ترخيص في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.