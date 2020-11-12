«البحث الجنائي» ينشر صورة للقاتل الملثم ويقدم بلاغا هاما في «قضية حنان البرعصي»

أهابت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الخميس، كل من لديه معلومات أو يستطيع التعرف على الشخص المنشورة صورته، المرفقة في بلاغها الذي وصفته بالهام، أن يتوجه فورا إلى الإدارة للإدلاء بمعلوماته.

وبحسب إيجاز صحفي نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الخميس، مرفقة صورة أحد الأشخاص الملثمين المتورطين في قضية اغتيال حنان البرعصي.

وتوجهت الإدارة إلى المختصين ببرامج التعرف على الوجوه محليا ودوليا أن تتعاون معها في أعمال الاستدلال القائمة بها في واقعة اغتيال المجني عليها (حنان البرعصي).

وعمت حالة من الغضب الشديد الليبيين، الثلاثاء الماضي، بعد حادث اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي الشهيرة بـ «عزوز برقة»، عن عمر ناهز 46 عامًا، خاصة وأن الأعراف والتقاليد الليبية ترفض بشكل قاطع قتل النساء والأطفال تحت أي مبرر، وتصف من يقدم على هذه النوعية من الجرائم بأنه يفتقد إلى الرجولة.

حنان محمد البرعصي، والمشهورة بـ”حنان فبراير” أو “عزوز برقة”، محامية ناشطة مدنية، ورئيسة مؤسسة الرحمة لحقوق الإنسان، كانت قد طالبت في 2017 بأن يتم محاكمتها ومعاقبتها بالقانون، لوقوفها بصف الناتو والجماعات الإرهابية سنة 2011.

تعرف بتأييدها للقائد العام لـ”الجيش الليبي”، كما تُعرف البرعصي باتهاماتها لمسؤولين في الشرق الليبي بالفساد والإثراء غير المشروع، وسبق أن تعرضت لمحاولة اغتيال في 2014، وتم اغتيالها في 10 نوفمبر 2020 ببنغازي.