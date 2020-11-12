بعد اتفاق وقف القتال فيها .. المشري يهنئ اذربيجان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

قدم رئيس مجلس الدولة خالد المشري التهاني لرئيس المجلس الوطني بأذربيجان صاحيبة غافاروفا بمناسبة ما وصفها بتحرير أراضيهم في ناغورني قرة باغ من القوات الأرمينية.

وقال المشري إنه يتقدم لرئيس المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان بالتهاني “بمناسبة تحرير (أرضهم) في ناغورني قرة باغ التي تحتلها القوات الأرمنية منذ ما يزيد عن سبعة وعشرين عاما والتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار مع القوات الغازية في الإقليم”.

يشار إلى أن تركيا تدعم أذربيجان في صراعها مع القوات الأرمينية وقامت بنقل المرتزقة للقتال في صفوف قوات أذربيجان