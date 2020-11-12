ليبيا 24 تحصل على تسريبات بشأن صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد

أكد مصدر نيابي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ اليوم الخميس، أن الأطراف الليبية المجتمعة بمنتجع قمرت في تونس، اتفقت على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد.

واتفق المجتمعون على أن اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، هي الإشراف على اجتماعات المجلس الرئاسي، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية

أما اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا تكون كالتالي:

1- القيام بمهام القائد الأعلى للجيش

2 – اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا

3 – تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناءا على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة

4- إعلان الحرب والسلم بعد استشارة مجلس الدفاع والأمن القومي.

5- تسمية وزيري الدفاع والخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة أو بناء على اقتراح منه

6- تعيين کبار الموظفين الواردة وظائفهم بشكل حصري في القائمة المرفقة .

7- الأشراف على مسار المصالحة الوطنية

8- إصدار قرارات رئاسية في اطار الاختصاصات الموكلة له

9- أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند له لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي

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