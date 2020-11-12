قعلول: التسريبات المتوفرة لا تشير إلى وجود تقدم كبير في مباحثات ملتقى الحوار السياسي

ليبيا – قالت مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرة قعلول إن التسريبات المتوفرة لا تشير إلى وجود تقدم كبير في مباحثات ملتقى الحوار السياسي.

قعلول أضافت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذا التعثر متوقّع بالنظر إلى الخلافات التي رافقت عملية تحديد الأسماء الـ 75 التي اختارتها بعثة الأمم المتحدة لحضور الملتقى، معتبرةً أن هذه الأسماء لا تعكس تركيبة الشعب الليبي ولا تملك صفات سياسية وازنة.

وأشارت قعلول إلى وجود سعي من الأمم المتحدة إلى الإبقاء على الشخصيات الموجودة حاليًا في الساحة الليبية، وعلى رأسها مكونات حكومة الوفاق.

كما تابعت: “ربما يقع الاتفاق أيضًا على عدم تكوين حكومة انتقالية والمرور مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، وتكوين اللجان البرلمانية من أجل تحديد الدستور”.

وبينت أنه من الصعب تكوين حكومة انتقالية مع كل هذه المكونات المتصارعة والمتحاربة، وبالنظر أيضًا إلى استمرار التدخلات الأجنبية والداخلية والخلافات حول الأسماء المرشحة التي قد تفضي إلى إفشال الحوار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية