موسكو: عودة ليبيا إلى سوق النفط ستؤثر على الأسعار العالمية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن قناعته بأن التحاق ليبيا بسوق النفط سيكون له تأثيرات ضخمة على مستوى الأسعار العالمية.

وقال “لافروف” في حوار مع وسائل إعلام روسية وأجنبية إنه وفيما يتعلق بالنفط، فقد طالبت روسيا الأطراف الليبية بالقدوم إلى موسكو للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لاستئناف مبيعات النفط، مشيرًا إلى إبرام مثل هذا الاتفاق بالفعل.

وأضاف أن الحاجة لازالت قائمة لصياغة التفاصيل القانونية بالتزامن مع استئناف هذه الصادرات، مشددًا على أن الثقل النفطي الليبي سيترك بصمته على أسواق النفط العالمية وأسعار موارد الطاقة، لافتًا إلى الاتجاه التصاعدي في سوق النفط.

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر، بخصوص الإنتاج في منظمة “أوبك”، فقد تصدرت ليبيا، التي تحررت من التزاماتها بخفض إنتاج النفط، النمو على أساس شهري.

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