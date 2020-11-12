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“مجلس الحريات” يستنكر اغتيال “البرعصي”.. ويلوم الأجهزة القضائية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بياناً، استنكر فيه واقعة اغتيال المحامية حنان البرعصي، بوابل من الرصاص، مساء الثلاثاء، على يد مجموعة مسلحة في بنغازي.

ووصف المجلس الواقعة بـ”الانتهاك الصارخ لحق المواطنين في الحياة والأمان الشخصي ومؤشرًا بالغ الخطورة بالنسبة لحقوق الإنسان في ليبيا”٠

وأرجع المجلس كل ما سبق ذكره، إلى تقصير الأجهزة التنفيذية والقضائية في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون، مشيرًا إلى استهانة السلطات التشريعية بدورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن من خلال منظومة تشريعية فاعلة.

ودعا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، كافة مؤسسات الدولة وجميع الأطراف الليبية؛ إلى تغليب مصلحة الوطن، والمسارعة إلى توحيد جميع مؤسسات الدولة تحت سلطة تشريعية واحدة؛ تقوم على إرساء دعائم سيادة القانون، وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب لإنقاذ الوطن والمواطن.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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