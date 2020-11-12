بوريل: لقاء تونس خطوة مهمة على طريق الانتخابات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”الخطوة المهمة” الاتفاق الذي تم بين الأطراف الليبية، المجتمعة في تونس، على إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.

وأشار المسؤول الأوروبي في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن بروكسل تتابع عن كثب مجريات المفاوضات الجارية بين الطرفين الليبيين المتصارعين في تونس، فـ”هي خطوة هامة على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة”، على حد وصفه.

وعبر بوريل بحسب وكالة آكي عن أمله في أن يتواصل “الحوار المثمر”، مشدداً على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.