عمداء بلديات الزاوية الجنوب وجادو وكاباو يؤدون اليمين القانونية

أدى العمداء وأعضاء المجالس البلدية الجدد لبلديات الزاوية الجنوب، وجادو وكاباو، ظهر اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير شؤون الوزارة، عبدالباري شنبارو، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبحسب وزارة الحكم المحلي فقد أدى عمرو موسى خليفة طابونة، اليمين القانونية عميدا لبلدية جادو، ومراد مسعود ابراهيم مخلوف، عميدا لبلدية كاباو، وإبراهيم المبروك سالم مسعود، عميدا لبلدية الزاوية الجنوب في الدورة الثانية للمجالس البلدية الثلاث المنتخبة حديثا.

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وجرت مراسم أداء اليمين القانوني للمجلس الثلاث التي اقيمت بشكل منفصل بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب والضيوف وموظفي الوزارة واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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