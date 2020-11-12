«الثني» يتابع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على سير عمل المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشروعات المقبلة للهيئة.

وعقد “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.

كما ضم الاجتماع رئيس لجنة الاستثمار الخاصة بالهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، والمستشارة القانونية باللجنة الدكتورة سميرة الكاديكي، ومندوب عن المكتب الاستشاري محمد البرجو.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها.

وتأتي هذه المشروعات ضمن عقود غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب الليبي وكذلك المستثمرين الليبيين، بحسب بيان الحكومة الليبية.

وولفت البيان، إلى أن المستثمرين سيقدمون بموجب هذه العقود مشروعات تخدم الصالح العام.

وفي هذا الصدد، تم استعراض موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي بمساحة إجمالية 47 هكتارا.

وأوضحت الهيئة، أنها أعدت خلال الفترة الماضية العقود القانونية اللازمة للاستثمار عبر اللجنة المختصة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وعرضت اللجنة، استلام المستثمر متضمنا تصور يوضح الشكل العام للمشروع وكذلك الأنشطة التي يحتويها، والمكونات والمباني العقارية المستهدف تنفيذها.

وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمشروعات المتعلقة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمتمثلة في الملاعب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة.

وأكدت اللجنة، أنها بصدد إعداد مواقع استثمارية أخرى، لافتة إلى أنه ستكون الفرصة متاحة لكافة المستثمرين القادرين.