«الثني» يتابع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على سير عمل المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشروعات المقبلة للهيئة.
وعقد “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة.
كما ضم الاجتماع رئيس لجنة الاستثمار الخاصة بالهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، والمستشارة القانونية باللجنة الدكتورة سميرة الكاديكي، ومندوب عن المكتب الاستشاري محمد البرجو.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها.
وتأتي هذه المشروعات ضمن عقود غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب الليبي وكذلك المستثمرين الليبيين، بحسب بيان الحكومة الليبية.
وولفت البيان، إلى أن المستثمرين سيقدمون بموجب هذه العقود مشروعات تخدم الصالح العام.
وفي هذا الصدد، تم استعراض موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي بمساحة إجمالية 47 هكتارا.
وأوضحت الهيئة، أنها أعدت خلال الفترة الماضية العقود القانونية اللازمة للاستثمار عبر اللجنة المختصة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.
وعرضت اللجنة، استلام المستثمر متضمنا تصور يوضح الشكل العام للمشروع وكذلك الأنشطة التي يحتويها، والمكونات والمباني العقارية المستهدف تنفيذها.
وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمشروعات المتعلقة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمتمثلة في الملاعب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة.
وأكدت اللجنة، أنها بصدد إعداد مواقع استثمارية أخرى، لافتة إلى أنه ستكون الفرصة متاحة لكافة المستثمرين القادرين.
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