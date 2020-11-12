مركز بحوث التقنيات الحيوية يتابع عمل المختبر الطبي ببني وليد

تابع مركز بحوث التقنيات الحيوية عمل المختبر الطبي بني وليد بعد تجهيزه من خلال الإشراف على العناصر الطبية القائمة على فحص العينات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وفي تصريح لمدير عام المركز، آدم ازغيد، للمكتب الإعلامي بالخدمات الصحية بني وليد أكد فيه أن المركز سيقدم كافة المشغلات والتجهيزات التي تضمن سير العمل بالمختبر داخل مدينة بني وليد، وسيكون التواصل مستمرا مع العناصر الطبية بالمختبر لتقديم أي دعم يحتاجونه لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية داخل المدينة.

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