ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

12 November, 2020

قرر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب ،الخميس ،إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية “اللجان الاستشارية سابقا” لمكافحة جائحة كورونا المستجد بالبلديات.

ووفق المادة الأولى من القرار رقم “364” المنشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع فيسبوك، فقد تقرر إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية لجائحة كورونا في بنغازي والجبل الأخضر والمرج وسرت والكفرة وامساعد والواحات وتازربو وتوكره وإدري الشاطئ والبريقة.

ونصت المادة الثانية من القرار على تحديد اختصاصات اللجان في الإشراف المباشر من خلال رئيسها على عمل مراكز العزل والمختبرات الطبية الواقعة في نطاقها والخاصة بجائحة كورونا وإتمام جميع الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة بعمل اللجان بالمرافق الطبية التابعة لها والخاضعة لعمل الوباء.

إضافة إلى إعداد المنظومات الإلكترونية والمستندية الخاصة بها ولجميع أعمالها الإدارية والمالية والقانونية وحفظها تحت مسؤولية رئيسها، علاوة على تمثيل وزارة الصحة أمام الجهات الرقابية والقضائية الواقعة في نطاقها وحسن الإجراءات المطلوبة منها.