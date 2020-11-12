مصرع “أفريقي” خلال محاولته سرقة أسلاك كهرباء غرب زليتن

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن وفاة شخص أفريقي الجنسية، اليوم الخميس، في أثناء محاولته سرقة أسلاك كهرباء على خط “الغويلات من 30 الجمعة” غرب زليتن.

وفي سياق متصل، قالت الشركة في إيجاز لها إن مجموعة خارجة عن القانون، قامت بسرقة نحو 750 مترا من أسلاك الكهرباء على خط زويتة، بمنطقة الكريمية، وكذلك سرقة 2000 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وتشتكي الشركة باستمرار من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.