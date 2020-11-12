الثني يطلع على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
12 November, 2020
اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة على سير عمل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشاريع المقبلة للهيئة.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وضم أيضا رئيس لجنة الاستثمار الخاصة بالهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، والمستشارة القانونية باللجنة سميرة الكاديكي، ومندوب عن المكتب الاستشاري محمد البرجو تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تأتي ضمن عقود غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب الليبي وكذلك المستثمرين الليبيين ومن المقرر أن قدم المستثمرين بموجب هذه العقود مشاريع تخدم الصالح العام.
وفي هذا الصدد تم عمل موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي بمساحة اجمالية 47 هكتارا.
وأوضحت الهيئة أنها أعدت خلال الفترة الماضية العقود القانونية اللازمة للاستثمار عبر اللجنة المختصة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وقامت اللجنة باستلام عرض المستثمر متضمنا تصور يوضح الشكل العام للمشروع وكذلك الأنشطة التي يحتويها، والمكونات والمباني العقارية المستهدف تنفيذها.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمتمثلة في الملاعب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد مواقع استثمارية أخرى لافتة إلى أنها ستكون الفرصة متاحة لكافة المستثمرين القادرين.
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