الثني يطلع على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة على سير عمل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشاريع المقبلة للهيئة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وضم أيضا رئيس لجنة الاستثمار الخاصة بالهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، والمستشارة القانونية باللجنة سميرة الكاديكي، ومندوب عن المكتب الاستشاري محمد البرجو تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تأتي ضمن عقود غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب الليبي وكذلك المستثمرين الليبيين ومن المقرر أن قدم المستثمرين بموجب هذه العقود مشاريع تخدم الصالح العام.

وفي هذا الصدد تم عمل موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي بمساحة اجمالية 47 هكتارا.

وأوضحت الهيئة أنها أعدت خلال الفترة الماضية العقود القانونية اللازمة للاستثمار عبر اللجنة المختصة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وقامت اللجنة باستلام عرض المستثمر متضمنا تصور يوضح الشكل العام للمشروع وكذلك الأنشطة التي يحتويها، والمكونات والمباني العقارية المستهدف تنفيذها.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمتمثلة في الملاعب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة.

وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد مواقع استثمارية أخرى لافتة إلى أنها ستكون الفرصة متاحة لكافة المستثمرين القادرين.