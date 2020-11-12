ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 November, 2020

اعتبر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني ،”إن المجتمعين في تونس لا يمثلون الشعب اللييي في الحوار، ولا يحملون قضيته، ولا يتألمون لألمه، بل هم عبارة عن مجموعة اختارتهم البعثة على مقاسها لتحقيق مصالح خاصة بهم”.

وقال الغرياني عبر قناة التناصح التابعة له ،إن المجتمع الدولي نجح في التفريق بين الليبيين ،مشيرا أن وما يجري الآن في اجتماعات تونس هو نفس مسلسل الصخيرات باتخاذ ذات الخطوات. “عليهم أن يستفيدو من الماضي والانتباه لما يجري، ليبيا تخرج من الأزمة بمصالحات قائمة على العدل هذا هو شرط الصلح”.

و أضاف الغرياني ” لجان الحوار الموجودة في تونس والبعثة الأممية جميعها تتغاضى عن الجرائم المصنفة ضد الانسانية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض على لجان الحوار رفض الاستمرار في الحوار إلى حين وضع حد لمرتكبي الجرائم، ووضعهم في قوائم الإرهاب وتحت طائلة العقوبات الدولية”.