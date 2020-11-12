رئيس الحكومة الليبية يبحث آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع، الذي عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.
وناقش الاجتماع، المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
واطلع “الثني” على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.
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