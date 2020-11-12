رئيس الحكومة الليبية يبحث آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع، الذي عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.

وناقش الاجتماع، المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

واطلع “الثني” على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.