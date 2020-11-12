مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوصي بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

أوصى المشاركون في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن المشاركون في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان أوصوا بوضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما أوصى المجلس الدول بتكريس الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، لجميع الليبيين وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي، والسياسي وإنشاء آليات لدعم وإعادة تأهيل الأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة وإتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حصولهم على التعليم والصحة