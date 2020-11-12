إدارة التفتيش بوزارة الصحة تتفقد المرافق الصحية في مناطق أقصى الشرق 

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، نوري الفسي رفقة عدد من المسؤولين بالوزارة زيارة تفقدية إلى المرافق الصحية في أقصى الشرق وصولا إلى مستشفى الجغبوب العام، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة، سعد عقوب.

حيث شملت الجولة التفتيشية مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد البري، ومستشفى البردي القروي، ومستشفى بئر الأشهب القروي، ومستشفى قصر الجدي القروي، وبعض المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق.

كما اطلعت الإدارة على خدمات مركز الإسعاف والطوارئ ومعمل كوفيد 19، وسير العمل بوحدة قياس درجة الحرارة بمنفذ امساعد لبحث حالة الجاهزية الكاملة.

وقال الفسي إنه تم التعرف عن كثب على حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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