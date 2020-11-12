الحكومة الليبية تبحث حل مشاكل شركة المطاحن الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
12 November, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وزير الصناعة السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.
وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
واطلع الثني على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.
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