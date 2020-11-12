الحكومة الليبية تبحث حل مشاكل شركة المطاحن الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وزير الصناعة السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

واطلع الثني على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.