لافروف: نأمل في نجاح مفاوضات التسوية الليبية وتنفيذ نتائجه حتى لا تصبح مجرد ورقة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن آمله في أن تنجح المفاوضات الجارية بتونس في تسوية الأزمة الليبية، مشددا على أهمية أن تتجسد نتائجها على أرض الواقع.

وأوضح لافروف، في تصريح صحفي، أن تنفيذ نتائج هذا العمل هو الأمر الأهم، لا أن تبقى ورقة تالية بعد مؤتمر دوري .

وبدأت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين الماضي، في قمرت التونسية، ومن المقرر أن تكتمل أعمال الملتقى وفق الجدول الأصلي بحلول 16 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تشدد على أن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد ومؤسسات الدولة.

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