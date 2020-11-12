وزير خارجية روسيا: نأمل نجاح المفاوضات بشأن التسوية الليبية

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو تأمل في أن تنجح المفاوضات بشأن التسوية الليبية، وأن تتجسد نتائجها على أرض الواقع.

وشددت وزارة الخارجية الروسية بحسسب وكالة أنباء “نوفوستي” على أن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد ومؤسسات الدولة.

يذكر أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز قالت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس، توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.