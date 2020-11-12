الحوار السياسي الليبي بتونس: كتلة مجلس النواب تهدد بالإنسحاب

أفادت مصادر ليبية مقربة من كواليس الحوار السياسي الليبي, ل “بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الخميس, بأن أعضاء كتلة عقيلة صالح المشاركة في الملتقى يهددون بالانسحاب بسبب إقرار عملية التصويت على الرئاسي والحكومة وليست عملية توزيع على الأقاليم.

ويرفض أعضاء كتلة عقيلة صالح اختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للحكومة المقبلة, كما يرفضون مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.

ويناقش المشاركون في الحوار السياسي الليبي بتونس, اليوم الخميس, المبادئ العامة للاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.

كما يناقش المشاركون ال 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الوطنية المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.

وتبحث لجنة الصياغة بند الاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة, فيما يجري اجتماع في القاعة العامة لتباحث آلية اختيار الرئاسي.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في اليوم الرابع انطلقت بالسلام الوطني, مضيفة أن المناقشات تستمر بوتيرة عالية وإيجابية وروح وطنية.

وبالتوازي مع أشغال الحوار السياسي الجاري بتونس, الذي يتقدم بشكل بناء وفق ما أكدته الأربعاء, الممثلة الخاصة للمبعوث الأممي إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز, انطلقت أشغال اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بمدينة سرت.

وفي هذا السياق, أكدت وليامز, في إيجاز صحفي, أن أشغال اللجنة حققت بدورها تقدما في مسار تنفيذ قرار جنيف وغدامس بوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.