«وثيقة من حوار تونس»: المرشح للمجلس الرئاسي يحتاح إلى 5 مزكيين و10 لمنصب رئيس الحكومة

بدأ المشاركون في ملتقى الحوار الليبي في تونس، اليوم الخميس، مناقشة شروط وآليات الترشيح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وبحسب الشروط المنصوص عليها لاختيار المرشحين، حصلت “الساعة 24” على نسخة منها، فإنه يشترط لكل مرشح أن يكون ليبيا وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما يوم بدء الترشح، وأن يحترم العملية الديمقراطية والانخراط الجدي للتحضير للمسار الانتخابي واحترام الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية للحل، إضافة إلى تقديم إقرار علني لملتقى الحوار السياسي الليبي بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل و خارج ليبيا.

ونصت وثيقة شروط الترشيح وخيارات الترشح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية على الآتي:-

أولا- شروط الأهلية للتشرح لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة:-

يشترط في كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية ما يلي:

أن يكون ليبيا.

أن يكون متمعا بحقوقه المدنية والسياسية

إلا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما يوم بدء الترشح

إلا يكون مشاركا في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.

يعتبر كل مرشح نفسه ملزما قانونيا وأخلاقيا بالمسؤوليات كجزء من القسم الذي يجب أن يؤديه عند قبول المنصب.

تقديم إقرار علني لملتقى الحوار السياسي الليبي بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه وأولاده يتقم تقديم هذا الإقرار العلني قبل الشروع في ممارسة مهامه.

التعهد باحترام العملية الديمقراطية والانخراط الجدي في التحضير للمسار الانتخابي واحترام الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

ثانيا- الأهلية لدعم الترشح:-

الخيار الأول: المشاركون في الملتقى فقط سيتم الإشارة لهم لاحقا كمثثلين مؤهلين للتوقيع على دعم الترشح.

الخيار الثاني: المشاركون في الملتقى من أعضاء مجلس النواب والمجلس الاستشاري سيتم الإشارة لهم لاحقا كممثلين مؤهلين للتوقيع على دعم الترشيح.

يمكن لكل عضو من أعضاء الملتقى التوقيع على دعم ترشيح واحد فقط للمجلس الرئاسي وترشيح واحد إضافي لرئيس الوزراء.

ثالثا: الوثائق المطلوبة للترشح

للنظر في الترشيح، يجب أن يكون لمرشح المجلس الرئاسي 5 مزكين على الأقل و10 مزكين لمرشح منصب رئيس الوزراء.

يجب تقديم الوثائق التالية لكل مرشح.

استمارة الترشيح مع توقيع التزكية.

موافقة موقعة ليتم اعتباره مرشحا للمنصب مع تعهد توفر الشروط الأهلية

نسخة من جواز السفر

سيرة ذاتية قصيرة وفق النموذج المعد مسبقا المحدد (سيتم تطوير نموذج السيرة الذاتية) لتكون جزء من وثائق الترشح.

رابعا: إجراءات الاقتراع:-

في حالة عدم وجود بعض الأعضاء في الاجتماع يتم احتساب نتيجة التصويت على أساس عدد الذين شاركوا في التصويت.

سيتم التصويت من خلال الإدلاء بأوراق الاقتراع.

سيتم إنشاء قائمة الناخبين المكونة من أعضاء الملتقى، وسيطلب من جميع الذين شاركوا في التصويت التوقيع على أسمائهم في القائمة قبل استلام أوراق الاقتراع للنظر في فئات الأصوات التالية:-

أوراق الاقتراع الصحيحة .

أوراق الاقتراع التالفة تأشيرات أكثر من التأشيرات المسموح بها أو غير الواضحة.

أوراق الاقتراع الفارغة وغير المميزة.

سيتم تشكيل لجنة الاقتراع من المشاركين المختارين مع ممثل واحد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء الاقتراع وتسوية الأصوات وفرزها

تسجل تسوية النتائج وعدها في نماذج الاقتراع وتوقيع عليها لجنة الاقتراع النتائج النهائية التي ستحدد ما إذا كان المرشحون أو القوائم قد وصلت إلى الأغلبية المطلوبة سيتم احتسابها على أساس العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في بيان لها، إن أعمال اليوم الرابع للملتقى انطلقت بعزف السلام الوطني، كما استمرت المناقشات «بوتيرة عالية وإيجابية وبروح وطنية».

وأمس الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».