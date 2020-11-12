ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على ضرورة وضع الترتيبات لخروج المرتزقة الموجودين في البلاد؛ كونهم ليسوا تحت سلطة حكومة الصخيرات المرفوضة، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط لإخراج المرتزقة كي يتمكّن الليبيون من تسهيل تطبيق أي اتفاق.

وقال السعيدي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس، إن المجتمعين سيتفقون على الخروج بسلطة موحّدة للمرحلة التمهيدية، تتكوّن من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محدّدة، وكذلك رئيس حكومة ونائبين له.

ولفت إلى أن دور مجلس النواب سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال تَوحَّد، وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك.

وبيّن أن جميع المشاركين متفقون على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم، على أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية.

ورجح السعيدي إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.