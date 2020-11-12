قنونو: لا يمكن اعتبار ما يجري في سرت خطوة للأمام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
12 November, 2020
أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو عن تحفظاته على مجريات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت قائلا لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف مضيفا إن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها.
ونبه قنونو بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لانطلاق النار.
وتساءل قنونو لماذا تنزل طائرة وفد الوفاق العسكري على بعد 170 كلم شرقي سرت رغم وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء؟ ولماذا تُفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على تبعيتهم لقائد الجيش خليفة حفتر مؤكدا رفضه لوجود حفتر “شكلاً أو مضموناً أو بالإنابة في أي شكل نهائي لمفاوضات الحوار الحالي”.
وبين قنونو أن “التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من العناصر المسلحة لا تجهل ذلك
وختم قنونو بالقول لا نريد أن تكون هذه الممارسات سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي.
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