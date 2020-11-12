قنونو: لا يمكن اعتبار ما يجري في سرت خطوة للأمام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو عن تحفظاته على مجريات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت قائلا لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف مضيفا إن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها.

ونبه قنونو بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لانطلاق النار.

وتساءل قنونو لماذا تنزل طائرة وفد الوفاق العسكري على بعد 170 كلم شرقي سرت رغم وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء؟ ولماذا تُفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على تبعيتهم لقائد الجيش خليفة حفتر مؤكدا رفضه لوجود حفتر “شكلاً أو مضموناً أو بالإنابة في أي شكل نهائي لمفاوضات الحوار الحالي”.

وبين قنونو أن “التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من العناصر المسلحة لا تجهل ذلك

وختم قنونو بالقول لا نريد أن تكون هذه الممارسات سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي.