«الثني» يطلع على التقرير الختامي للجنة تقييم مؤسسات التعليم الحر والخاص

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على التقرير الختامي للجنة تقييم مؤسسات التعليم الحر والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني: في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التربية والتعليم الدكتور عبدالرحيم البركي، ورئيس لجنة تقييم مؤسسات التعليم عبدالسلام العمروني.

وقدم رئيس اللجنة، تقريره لرئيس الحكومة متضمنا تقييما لكافة مؤسسات التعليم الحر، والتعليم العالي الخاص.

وأصدر “الثني” تعليماته لإعداد مقترح بشأن اللوائح المنظمة لعمل التعليم الحر والتعليم العالي الخاص.