«الثني» يطلع على التقرير الختامي للجنة تقييم مؤسسات التعليم الحر والخاص

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على التقرير الختامي للجنة تقييم مؤسسات التعليم الحر والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني: في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التربية والتعليم الدكتور عبدالرحيم البركي، ورئيس لجنة تقييم مؤسسات التعليم عبدالسلام العمروني.
وقدم رئيس اللجنة، تقريره لرئيس الحكومة متضمنا تقييما لكافة مؤسسات التعليم الحر، والتعليم العالي الخاص.
وأصدر “الثني” تعليماته لإعداد مقترح بشأن اللوائح المنظمة لعمل التعليم الحر والتعليم العالي الخاص.
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