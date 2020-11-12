العباني: ما يجري في تونس انتهاك لإرادة الشعب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن يجري في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس يعد انتهاكا لإرادة الشعب الليبي.

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إن ما يجري بتونس .. من انتهاك لإرادة شعبنا.. دليل على أن المجتمع الدولي يهمه إرادة الدول، ولا تعنيه إرادة الشعوب في شيء، نرفض الوصاية والتغييب”.

وأفادت مصادر ليبية مقربة من كواليس الحوار السياسي الليبي لـ بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الخميس بأن أعضاء كتلة عقيلة صالح المشاركة في الملتقى يهددون بالانسحاب بسبب إقرار عملية التصويت على الرئاسي والحكومة وليست عملية توزيع على الأقاليم.

ويرفض أعضاء كتلة عقيلة صالح اختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للحكومة المقبلة كما يرفضون مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.