الثني يطلع على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة

اطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس، على سير العمل بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشاريع المقبلة للهيئة،وذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السيد سالم بوزريدة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي بمكتب الثني في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، حضره أيضا، رئيس لجنة الاستثمار الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، المستشار عبدالكريم الحضيري، والمستشارة القانونية باللجنة، الدكتورة سميرة الكاديكي، ومندوب عن المكتب الاستشاري، محمد البرجو.

وأوضحت الحكومة الموقتة أن الاجتماع جرى خلاله «تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها» والتي تأتي «ضمن عقود غير ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب الليبي وكذلك المستثمرين الليبيين»، مشيرة إلى أن «المستثمرين سيقدمون بموجب هذه العقود مشاريع تخدم الصالح العام».

وأضافت أنه «في هذا الصدد تم استعراض موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي بمساحة إجمالية 47 هكتارا»، وأوضحت الهيئة أنها أعدت خلال الفترة الماضية العقود القانونية اللازمة للاستثمار عبر اللجنة المختصة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب الحكومة الموقتة، فإن لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للشباب والرياضة استلمت عرض المستثمر متضمنا تصور يوضح الشكل العام للمشروع وكذلك الأنشطة التي يحتويها، والمكونات والمباني العقارية المستهدف تنفيذها.

وأوضحت اللجنة أنه سيجري تنفيذ المشروع على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمتمثلة في الملاعب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة، مؤكدة أنها بصدد إعداد مواقع استثمارية أخرى وستكون الفرصة متاحة لكافة المستثمرين القادرين، بحسب الحكومة الموقتة.

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