انطلاق حملات تطعيم واسعة في مناطق بلدية الجفرة

انطلق بمكتب الرعاية الصحية الأولية في مدن بلدية الجفرة خلال هذا الأسبوع، البرنامج الموسع للتطعيمات الأساسية لتلاميذ رياض الأطفال الذين أنهوا مرحلة الروضة والمقبلين على الدخول إلى مرحلة دراسية جديدة.

كما تستعد مراكز التطعيمات والرعاية الصحية الأولية لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات خلال الأيام القليلة القادمة، والمستهدف منها تطعيم كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة والنساء الحوامل.

واستهدفت حملة التطعيم الأطفال من مواليد العام 2014 في جميع مدن بلدية الجفرة وهي خطوة صحية أساسية للطفل قبل دخوله للمدرسة.

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