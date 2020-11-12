الرقابة على الأغذية يرصد تجاوزات في فرعي زوارة وسبها 

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زوارة عددا من التجاوزات في بعض السلخانات ومصانع الأغذية، إذ تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، كما أن أحد مصانع العصائر يقوم بالتصنيع بدون الرجوع للرقابة.

إلى ذلك تم رصد بعض التجاوزات في مصحة إيوائية في سبها، حيث لوحظ انتهاء صلاحية بعض المستلزمات الطبية، وتهالك الأدوات المستخدمة في أقسام الأنف والأذن والحنجرة، ناهيك عن عدم وجود شهادات صحية وأذونات مزاولة لبعض العاملين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية حيال تلك المخالفات.

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