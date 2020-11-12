الكزة: اتفاق السراج وأردوغان يشعل خلافا بين أعضاء منتدى الحوار السياسي

كشف أحد ابرز القيادات الاجتماعية في ليبيا صالح الكزة عن وجود خلافات داخل منتدى الحوار السياسي الليبي حول اختصاصات المجلس الرئاسي

وقال الكزة في تصريحات صحفية إن المشاورات مستمرة بشكل جيد، وسط أجواء من الحذر، مؤكدًا أن المناقشات لن تنتهي بشكل كامل قبل أسبوع.

وأشار القيادي الاجتماعي إلى أن لجنة الصياغة المكونة من 11 شخصًا، تُجري الآن نقاشات حول كتابة اختصاصات المجلس، بعد المشاورات التي جرت داخل اللجنة.

وأضاف أن النقاشات تدور الآن حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة ولم يصل المجتمعون بعد إلى آلية اختيار أعضاء المجلس وهيكلته، التي من المتوقع أن تشهد خلافات جوهرية، لافتا إلى أن هنالك خلافًا جوهريًا على صلاحية المجلس الرئاسي الجديد بتوقيع أو إلغاء الاتفاقات السابقة للحكومة السالفة، بما فيها اتفاقية السراج – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البحري والعسكري.

يذكر أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز قالت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس، توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.