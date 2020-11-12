افحيمة: الوطن يحتاج حلًا سياسيًا يضمن استمرار الحل الأمني

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن البعثة الأممية كانت من أشد المعارضين لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برئيس ونائبين، وأرادت حينها إثارة الأزمة لا حلها، مُبديًا عدم تفاؤله بالمدة التي تم تحديدها لإنجاز الاستحقاق.

وأوضح افحيمة، أن عقد اجتماع بين الجهات المعنية والمختصة في ليبيا داخل الوطن وعلى طاولة واحدة دون وسيط، سيكون أنفع وأجدى من عقد اجتماعات وحوارات خارج البلاد، معتبراً أن المسار العسكري والسياسي لا يختلفان، ويجب أن يكونا بالتوازي ولا يمكن أن يتأخر أحدهما عن الآخر.

وأكد افحيمة على الحاجة لتوفير الأمن ليمهد للسياسة، فالوطن يحتاج حلًا سياسيًا يضمن استمرار الحل الأمني، وهذا ما نجحت به البعثة حيث جعلت المسارين متوازيين، معرباً عن اعتقاده أن المباحثات الحالية ستنتج سلطة تنفيذية جديدة بصلاحيات واسعه جدًا، مع العلم أنه عندما تلتقي السلطة التشريعية مع التنفيذية هي من تشرع لنفسها، وهذا سيكون بابًا للفساد واستنزاف للثروات وأموال الليبيين أكثر مما هو عليه الآن.

وأشار افحيمة إلى أنه لدى بعض النواب مخاوف من الاجتماع في أي مكان في ليبيا لأسباب أمنية ومخاوف من التنقل من الغرب للشرق والعكس، بالتالي تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم في غدامس لمناقشة ما سينتج عن حوارات تونس، معتبراً أن ما يجري في تونس هو محاولة إدارة الأزمة وليس حلها؛ لأن الحل واضح وجلي ويمكن الوصول له بأقصر الطرق، فإن تُرِكت البعثة تعمل دون ضغوطات دولية تمارَس عليها ربما سيكون عملها أفضل، وحتى لو نجح الحوار في تونس بإيجاد سلطة تنفيذية ستكون هناك معارضة شديدة نرى بوادرها في كل مكان.

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