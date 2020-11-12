تسليم جثة مواطن لذويه بعد العثور عليها بمقبرة جماعية بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2020

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق اليوم الخميس تسليم جثة مواطن لذويه بعد انتشالها من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة ليرتفع بذلك إجمالي الجثث المسلمة لذويها إلى جثتين إثنتين.

وبينت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لسنة 2020 للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة وبإشراف من مكتب النائب العام، قامت بتسليم جثمان أحد المفقودين، الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة.

وأوضحت وزارة العدل أن جثة المواطن ((عياد اعمار سالم الدعي))، هي الثانية التي يتم التعرف عليها مؤكدة أنه تم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي – طرابلس، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية والبحوث، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.