وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس كيفية تقديم المساعدة لأسر النازحين 

بحث مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، نافع بالسوس،خلال اجتماعه مع مديرة المعلومات والاستشارات القانونية بالمجلس النرويجي للاجئين،وبعض المسؤولين ذوي العلاقة، بحث آلية التعاون المشترك وكيفية تقديم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة والنازحة.

كما تطرق الاجتماع إلى طرق تقديم المساعدات للنازحين في المخيمات،والأسر الأشد ضعفا من بينها فئة ذوي الإعاقة، والوقوف على أهم احتياجاتهم، وتكثيف المساعي لتأمينها وتخفيف المعاناة عنهم.

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