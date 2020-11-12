وزارة التعليم تعتمد التصاميم الهندسية الجديدة للمرافق التعليمية

ناقش اجتماع عقد اليوم الخميس ،برئاسة وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز ،خطة مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ،للعام 2021م. والاستعدادات لتوزيع التجهيزات المزمع توزيعها علي المؤسسات التعليمية للعام الجديد، وتضمن الاجتماع عرض مرئي وشروحات فنية لنماذج التصاميم الهندسية الجديدة للمرافق التعليمية، التي أعدتها المصلحة.

و اعتمد وزير التعليم ،خلال اجتماعه ،بمدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومدراء الإدارات بالمصلحة بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة ،التصمايم الهندسية الجديدة.يذكر بأن التصاميم الجديدة تتسم بالحداثة وقد تم تصميمها بما يتوافق والمعايير الدولية ويلبي متطلبات البيئة الليبية، مع المحافظة علي هوية المرافق التعليمية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد.