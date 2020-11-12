رغم الظروف الجوية الصعبة.. إطلاق خطة أمنية في أجدابيا

قام مدير أمن أجدابيا العميد خالد البسطة بجولة تفقدية ميدانية على المفترقات الرئيسية للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لبسط الأمن داخل المدينة.

ولم تمنع الساعات المتأخرة من الليل والظروف الجوية القاسية رجال الأمن المكلفين عن تأدية واجباتهم تحت الظروف المناخية الصعبة من هطول للأمطار والبرد القارس، مؤكدين حرصهم على بسط الأمن والحفاظ على سيادة القانون.

وشملت جولة مدير الأمن جميع شوارع ومفترقات المدينة؛ للتأكد من الانتشار الأمني ومدى الجاهزية العالية لكافة أقسام ووحدات مديرية أمن أجدابيا، ومن خلال الجولة تم ضبط عدة مخالفات كتهريب الوقود.

وأكد مدير الأمن استمرار العمل وفقاً لهذا النهج بما يحمي المواطن، ويحافظ على أمن واستقرار مدينة اجدابيا وضواحيها، مثمناً عمل رجال قسم النجدة وقسم المرور ووحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في المدينة.

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