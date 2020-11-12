اليونيسيف تتصدق على مراكز التطعيم في ليبيا بمعدات طبية

أعلنت منظمة ” اليونيسف”، اليوم الخميس أنه في أعقاب ظهور جائحة كورونا، توقفت عمليات التطعيم في ليبيا في مارس 2020 بسبب عدم توفر معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل الأقنعة والمطهرات في مراكز التطعيم.

وقالت المنظمة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها قدمت معدات الوقاية الشخصية للمرافق الصحية ومراكز التطعيم المستهدفة، بعدما عقدت سلسلة اجتماعات مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا لوضع خطة توزيع وتوفير الأقنعة والمطهرات على 700 مركز تطعيم في جميع أنحاء ليبيا، والتي ستكون كافية لمدة 4 أشهر على الأقل.

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