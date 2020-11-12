تسيير دوريات أمنية مفاجئة للمجاهرة بالأمن في يفرن‎

أطلقت مديرية أمن يفرن دوريات أمنية مرورية لتطبيق القانون والمحافظة على الأمن في المنطقة.

وواكبت كاميرا “218” الحملة ورصدت تركيز الدوريات على إزالة التعتيم الموجود على زجاج السيارات، وعلى استيقاف المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للسيارات وصلاحية المركبات الآلية للسير على الطرق العامة.

وكانت الحملة بمشاركة ضباط وضباط صف من أقسام المرور والتراخيص والبحث الجنائي بالمديرية، وذلك في إطار المجاهرة بالأمن بالمنطقة لضبط الحركة المرورية، وللتأكد من سلامة الطرقات العامة ومن إجراءات كافة المركبات الآلية في نطاق الحدود الإدارية لمديرية أمن يفرن في المنطقة الممتدة من مدينة القلعة شرقا حتى مدينة الرياينة غربا.

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