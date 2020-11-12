المجلس البلدي مصراتة يشكل لجنة للتواصل في الشأن السياسي

أعلن المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء، عن تشكيل لجنة للتواصل في الشأن السياسي من رئيس وأعضاء ومقرر.

وبحسب القرار الذي أصدرته بلدية مصراتة فإنه تم تكليف محمد علي إسماعيل رئيسًا، ومحمود عمر محمود مقررًا، وعضوية كل من، طاهر امحمد بن طاهر، ومختار علي الجحاوي، وميرفت إسماعيل السويحلي، وعلي مفتاح أبوزيد، ومحمد خليل عيسي، وأسامة أحمد فكرون.

وأشار القرار إلى أن اللجنة ستكون مختصة بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة وكل الجهات ذات العلاقة بالجانب السياسي الليبي، وإعداد تقرير أسبوعي حول أعمال اللجنة والوضع السياسي وتطوراته وتسليمه إلى المجلس البلدي مصراتة، على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتعليمات الصادرة عن رئيسها في آلية العمل والتواصل، وفقا للقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24