الثني يصدر تعليماته بتطوير عمل ميناء بنغازي البحري

أصدر رئيس الحكومة،عبدالله الثني،تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي،ليكون ميناء محوريا يربط قارتي أفريقيا وأوروبا ،وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل،وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى كيفية العمل على زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما يترتب عليه من زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية وإيرادات للخزانة العامة للدولة، كما تناول خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، ما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.

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