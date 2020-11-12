تسييري الكفرة وسبل السلام يبحثون آلية ضمان حصول المواطن على الوقود

عقد في مدينة الكفرة أمس اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري المكلف، وكتيبة سبل السلام، ومديرية أمن الكفرة، لمناقشة آلية توزيع الوقود، وضمان حصول المواطن عليه بسهولة ويسر.

هذا وتم خلال الاجتماع التأكيد على دعم المجلس التسييري لكتيبة سبل السلام في كل الإجراءات التي تتخذها لحل هذه المشكلة، ودعم كل ما من شأنه تخفيف معاناة الأهالي وحل مشاكلهم، والبدء بالسرعة الممكنة في طباعة بطاقات التزود بالوقود وتوزيعها على المواطنين، وتم الاتفاق على استبعاد أي شركة نقل للوقود تمتنع عن نقل حصة الكفرة.

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