“التوجيه المعنوي” تتفقد المؤسسات الأمنية في درنة

قامت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، بجولة تفقدية على عدد من المؤسسات الأمنية في مدينة درنة.

وجاءت الجولة بهدف توضيح عمل الوحدات الأمنية ورفع الروح المعنوية للعاملين داخل الوحدات في مدينة درنة.

واستهدفت الجولة مقر فصيل الشرطة العسكرية والغرفة الأمنية العليا درنة، وانتهاء بمقر مركز الحرب الإلكترونية، والسرية الرابعة استطلاع المتمركزة بمعسكر الدعم الإلكتروني في منطقة الفتائح.

وقال آمر الغرفة الأمنية في درنة إن جميع الوحدات المشاركة في تأمين المدينة تقوم بواجبها على الوجه الأمثل، وبيّن في تصريح خاص لـ”218″ تفاصيل ما قامت به الغرفة طيلة الفترة الماضية ومنذ إنشائها بقرار من القائد العام للجيش الوطني.

ويُعلق منتسبو الجيش الوطني في درنة على هذه الزيارة الآمال بأن تتبعها استجابة عاجلة بصيانة مقرات وحدات الجيش المرابطة في مختلف أنحاء المدينة؛ لينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين ويسهم في تذليل الصعاب أمام الجنود وقياداتهم في المدينة.

يشار إلى أن صيانات بالمجهود الذاتي جرت لبعض المرافق العسكرية، إلا أنها تظل غير كافية لدعم العاملين فيها لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل لمدينة درنة العريقة، التي تغلبت على الإرهاب ونجحت في لملمة جراحها.

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