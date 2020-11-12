ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

12 November, 2020

عقد اليوم الخميس بمدينة سرت ،اجتماع موسّع خصص لمتابعة ودراسة كافة الأمور الفنية المتعلقة بملف الصيانة العاجلة للمدارس التعليمية ببلدية سرت وحسب قرار مجلس الوزارء رقم 715 لسنة 2020 بشأن منح الأدن لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.

و خلص الاجتماع إلى بمباشرة أجراءات التعاقد باجراء المناقصات لغرض اجراء صيانة عاجلة وضرورية لعدد 41 مؤسسة تعليمية بسرت فى حدود قيمة وحسب القرار قدرها تمانية ملايين ومائتان وستة ألاف وسبعمائة وستة وخمسون دينار.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع الى ملاحظات المجلس حول ألية أعمال أجراءات التكليف والصيانة وكدلك الأستماع الى ملاحظات نتأئج زيارة اللجنة المكلفة من وزير التعليم بالحكومة الليبية لعدد من المؤسسات التعليمية المستهدفة والمدرجة بقرار الصيانة بالخصوص وكدلك ملاحظاتهم حول الصيانات السابقة

كما تم الاتفاق على عقد أجتماع فنى بين مكتب مشروعات بلدية سرت ومكتب مشروعات مصلحة التقينات التعليمية سرت لبحث الامور الفنية وحلحلة أى مختنقات تواجة ملف الصيانة وخاصة ما يتعلق بالمدارس المدرجة ضمن صندوق دعم الاستقرار الدى ينفده برنامج الامم المتحدة الانمائى ببلدية سرت.

و حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر وعضو المجلس أ. عبد العالى هيبلو ومراقب تعليم سرت أ. مفتاح عبد الكافى ورئيس واعضاء اللجنة المكلفة من معالى وزير التعليم بالحكومة الليبية لتقيم المدارس المستهدفة بالصيانة بالبلدية والدى يضم رئيس قسم التعليم العام بمكتب المتابعة بالوزارة م. احمد البوسيفى ورئيس قسم التقارير بمكتب المتابعة بالوزارةم. عطية امحارب و وم. يحي سليمان يوسف مهندس بمكتب مشروعات تعليم أجدابيا ورئيس قسم الاشراف تعليم اجدابيا م. أحمد صالح الامين ومهندس بمكتب المشروعات المصلحة أجدابيا م. مفتاح حسين.

كذلك مدير مكتب المشروعات بسرت بمصلحة التقنيات التعليمية م . أسامة محمد غيت ومدير ادأرة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت م . عمر السودانى ومدير مكتب التعليم الخاص بمراقبة تعليم سرت يوسف الدعيكى ومدير مكتب الخدمات تعليم سرت عبد الحميد المقيرحى وعدد من المهندسيين بمشروعات المصلحة بسرت.