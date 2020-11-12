سبها.. اجتماع يبحث مشاركة ذوي الإعاقة بالمناشط الرياضية

اجتمع عدد من أعضاء “شريحة المعاقين حركياً” في قاعة صندوق التضامن فرع فزان في مدينة سبها؛ لمناقشة أسباب عدم مشاركة “شريحة المعاقين” في مختلف الأنشطة الرياضية وما يواجهونه من صعوبات.

وشارك في الاجتماع رئيس قسم المعاقين بالصندوق، ورئيس فرع هيئة الرياضة، حيث ناقش المجتمعون كيفية تقديم الدعم لهذه الفئة، ومدّ يد العون لهم ومساعدتهم في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير ما يحتاجونه من مساعدات وأدوات خاصة بشريحة المعاقين، إضافة الى العمل على اعتماد أي تجمع أو اتحاد رياضي يتفق عليه المعاقون؛ تمهيدا وتسهيلا لتمكينهم من المشاركة في الاستحقاقات والفعاليات الرياضية.

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