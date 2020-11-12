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سبها.. اجتماع يبحث مشاركة ذوي الإعاقة بالمناشط الرياضية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع عدد من أعضاء “شريحة المعاقين حركياً” في قاعة صندوق التضامن فرع فزان في مدينة سبها؛ لمناقشة أسباب عدم مشاركة “شريحة المعاقين” في مختلف الأنشطة الرياضية وما يواجهونه من صعوبات.

وشارك في الاجتماع رئيس قسم المعاقين بالصندوق، ورئيس فرع هيئة الرياضة، حيث ناقش المجتمعون كيفية تقديم الدعم لهذه الفئة، ومدّ يد العون لهم ومساعدتهم في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير ما يحتاجونه من مساعدات وأدوات خاصة بشريحة المعاقين، إضافة الى العمل على اعتماد أي تجمع أو اتحاد رياضي يتفق عليه المعاقون؛ تمهيدا وتسهيلا لتمكينهم من المشاركة في الاستحقاقات والفعاليات الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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