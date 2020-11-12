ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

12 November, 2020

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللقاء الأول في مقرها الجديد في مدينة سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري. وهدف الاجتماع، الذي يعد الاجتماع الثاني داخل ليبيا، والذي يأتي استكمالاً للمباحثات التي بدأت في غدامس، إلى الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 تشرين الأول/ اكتوبر في جنيف .

وفي نهاية الاجتماع، الذي حضرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة، سليم رعد، بيان الختام، وجاء فيه ما يلي:

بيان صادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

حول اجتماعاتها المنعقدة في مقرها في مدينة سرت في الفترة 10 الى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

يسرني ان اتلو عليكم من المقر الدائم للجنة 5+5 في مدينة سرت ما توصل اليه الوفدان خلال المناقشات في اليومين الماضيين والتي سادتها الروح الايجابية والوطنية والتفاهم.

بعد التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في جنيف في 23 تشرين الأول/اكتوبر واجتماع غدامس من 2 الى 3 تشرين الثاني/نوفمبر تم الاتفاق على البدء في التنفيذ:

اولاً: مرحلة اولى فتح الطريق الساحلي:

البدء باخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة باعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الالغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الامم المتحدة من هذا الطريق والمساحات المحددة في هذه المرحلة.

إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الاجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الاراضي الليبية.

كلفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لجنة اخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي واعادة القوات الى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الامنية لتأمين المنطقة بعد اخلائها من القوات العسكرية.

ثانياً: تم الاتفاق على ان تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى، وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من منطقة جميع خطوط التماس وسحبهم الى بنغازي وطرابلس خطوة اولى للبدء في عملية مغادرتهم للأراضي الليبية خطوة تالية.

ثالثاً : بخصوص الترتيبات الامنية في المنطقة المستهدفة، قررت اللجنة العسكرية المشتركة ما يلي:

اعتماد الترتيبات الامنية المشتركة والمتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس التي تم تحديدها من قبل لجنة 5+5.

اعتماد الترتيبات الامنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور.

رابعاً: قررت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الاجتماع مجدداً في اقرب وقت ممكن.