البعثة الأممية تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية بمقرها الجديد في سرت

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، نتائج اجتماع الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في مدينة سرت الذي اختتم أعماله ضمن الجولة السادسة لاجتماعا اللجنة التي استمرت ثلاثة أيام.

وقالت البعثة في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن هدف اجتماع اللجنة في سرت وهو الثاني داخل ليبيا هو «الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف»، مشيرة إلى أنها جاء استكمالاً للمباحثات التي بدأت في غدامس.

وأعلن رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة، سليم رعد، في بيان تلاه نهاية الاجتماع، الذي حضرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما توصل إليه وفدي اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدا أن مناقشاتهما في اليومين الماضيين «سادتها الروح الايجابية والوطنية والتفاهم».

وأكد رعد اتفاق طرفي اللجنة على البدء في التنفيذ:

أولاً: مرحلة اولى فتح الطريق الساحلي:

البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الالغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الامم المتحدة من هذا الطريق والمساحات المحددة في هذه المرحلة.

إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الاجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الاراضي الليبية.

كلفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لجنة اخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي واعادة القوات الى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الامنية لتأمين المنطقة بعد اخلائها من القوات العسكرية.

ثانياً: تم الاتفاق على ان تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى

وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من منطقة جميع خطوط التماس وسحبهم الى بنغازي وطرابلس خطوة اولى للبدء في عملية مغادرتهم للأراضي الليبية خطوة تالية.

ثالثاً: بخصوص الترتيبات الامنية في المنطقة المستهدفة، قررت اللجنة العسكرية المشتركة ما يلي:

اعتماد الترتيبات الامنية المشتركة والمتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس التي تم تحديدها من قبل لجنة 5+5.

اعتماد الترتيبات الامنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور.

رابعاً: قررت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الاجتماع مجدداً في اقرب وقت ممكن.

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