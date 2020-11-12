ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

12 November, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الخميس ،عن تخريج دفعة جديدة تابعة للكتيبة 210 ، بعد إجتيازها لدورة تمت داخل معسكرالقوات الخاصة في مدينة بنغازي.

وقالت شعبة الأعلام الحربي ،إن ذلك في إطار رفع القدرة القتالية لأفراد القوات المسلحة العربية الليبية ،”ليكملوا بهذا الإجتياز مسيرة من سبقوهم في الإنضمام إلى اسوار الجيش الوطني لإستكمال البطولات والتضحيات” .