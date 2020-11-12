ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

12 November, 2020

استقبل مُدير أمن بنغـازي العقيد ونيس الشكري، اليوم الخميس ،بمكتبه في مُديرية أمن بنغـازي ،وفداً من أعيان وحكماء مدينة بنغازي ،بحث آخر المستجدات الأمنية بالمدينة

وأكد الحاضرون دعمهم وتأييدهم التام لخطوات مدير الأمن لإحلال الأمن والاستقرار في المدينة، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مُدير الأمن مع مختلف شرائح وتركيبات المجتمع البنغازي لسماعهم ولوضعهم في صورة آخر مستجدات الأمنية.