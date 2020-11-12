ليبيا
ونيس الشكري يلتقي وفدا من أعيان وحكماء مدينة بنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
12 November, 2020
استقبل مُدير أمن بنغـازي العقيد ونيس الشكري، اليوم الخميس ،بمكتبه في مُديرية أمن بنغـازي ،وفداً من أعيان وحكماء مدينة بنغازي ،بحث آخر المستجدات الأمنية بالمدينة
وأكد الحاضرون دعمهم وتأييدهم التام لخطوات مدير الأمن لإحلال الأمن والاستقرار في المدينة، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مُدير الأمن مع مختلف شرائح وتركيبات المجتمع البنغازي لسماعهم ولوضعهم في صورة آخر مستجدات الأمنية.
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