ويليامز: المشاركون في حوار تونس اتفقوا على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا

تتواصل لليوم الرابع على التوالي فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، بمشاركة 75 شخصية، هذا وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، قد أكدت في مؤتمر صحفي أمس أن المشاركين في ملتقى الحوار قد توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.
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قناة ليبيا
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